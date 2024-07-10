В ЖК «Публицист» Подмосковья построят всю необходимую инфраструктуру

В Пушкине в рамках комплексного развития территории возводят ЖК «Публицист». Вместе с жильем девелопер проекта построит всю необходимую социальную инфраструктуру — две школы на 3 300 учеников, пять детских садов на 300 мест каждый, поликлинику на 430 посещений и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На данный момент в стадии проектирования находится вторая очередь проекта. Последующие очереди в дальнейшем так же будут полностью реализованы с применением технологий информационного моделирования (BIM). Для старта проекта BIM командой были разработаны регламенты, шаблоны для специализированного ПО, библиотека семейств и реализована часть автоматизации.

Применение в проекте BIM технологий позволит систематизировать информацию таким образом, чтобы полностью исключить возможность ошибок, способных привести к увеличению себестоимости или сроков строительства. Объединение в единой цифровой модели всех проектных решений (как объемно-планировочных, конструктивных, так и инженерных) минимизирует возможные риски возникновения коллизий еще на стадии проектирования, а также повысит качество строительства проекта.

ЖК «Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который возводится в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Проект предусматривает четыре очереди строительства, общая реализуемая площадь квартала составит порядка 634 тыс. кв. метров. На сегодняшний день ведется активное строительство первых корпусов первой очереди проекта, уже выполнено более половины свайных работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.