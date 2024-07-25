В ЖК «Малина» началось строительство детского сада для 196 малышей

На территории ЖК «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск начали строить детский сада для 196 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Девелопер проекта — ГК «Гранель» — приступил к земляным работам. Социальный объект возводится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся 8 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также будут оборудованы пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурным кабинетом и кабинетом логопеда. Детский сад будет муниципальным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.