В ЖК «Измайловский лес» Балашихи открылся детский сад на 350 мест

В жилом квартале «Измайловский лес» в Балашихе состоялось праздничное открытие детского сада для 350 воспитанников. Девелопер возвел дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территорий в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новом детском саду есть вс необходимое, чтобы сделать пребывание ребенка вдали от родителей и бабушек максимально комфортным. Детский сад рассчитан на 15 групп. У каждой просторные спальные комнаты, удобные раздевалки, туалеты и столовая с буфетом. А еще общий медицинский блок, кабинет для уроков музыки и оборудованный спортивный зал. Во дворе благоустроены зоны для активного отдыха и прогулок. В хорошую погоду здесь можно устраивать уроки физкультуры на свежем воздухе, качаться на качелях или лепить куличики в песочнице.

Детский сад возведен в соответствии со всеми стандартами качества и требованиями к безопасности. В здании установлены увеличенные окна, чтобы в помещение попадало больше света. Интерьеры выполнены в приглушенных оттенках, чтобы не отвлекать детей от игры. Территория детского сада огорожена.

Квартал «Измайловский лес» расположен в городском округе Балашиха. На территории самого проекта работают еще два детских сада: на 350 и 120 мест. На первых этажах жилых корпусов есть кафе, магазины и полезные сервисы. Во дворе установлены спортивные и игровые площадки. В шаговой доступности находится Горенский парк с высокими деревьями и дорожками для прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.