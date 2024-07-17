В ЖК «Березовая роща» в Раменском округе завершается выдача ключей

В жилом комплексе «Березовая роща» городского округа Раменское завершается выдача ключей. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 395 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом и министерством жилищной политики Московской области.

Возводить 14 домов в комплексе начинал застройщик ОАО «Земли Московии», передать квартиры дольщикам должен был в 2014 году, но не выполнил обязательства. В марте 2022 года фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области возобновил работы в ЖК «Березовая роща». Дома достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет.

Участники долевого строительства теперь могут не только оформить право собственности на квартиры, но и прикрепиться к местной поликлинике, записать детей в школу или детский сад по месту регистрации, а также осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.