В жилом квартале «Люберецкий» в Подмосковье открыли поликлинику на 300 посещений в смену

Поликлинику на 300 посещений в смену ввели в эксплуатацию в жилом квартале «Люберецкий» городского округа Люберцы. Разрешение на ввод объекта выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В девятиэтажном здании площадью 6,3 тыс. кв. метров разместились отделения для взрослых и детей. Детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200. Для взрослых пациентов предусмотрены физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Детские пациенты смогут посещать консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические кабинеты.

Жилой квартал «Люберецкий» расположен на границе района Некрасовка и городского округа Люберцы. В квартале уже построены жилые дома, три детских сада, школа и поликлиника. На первых этажах работают магазины, кафе и сервисы, во дворах оборудованы детские и спортивные площадки. Социальные объекты возведены за счет внебюджетных источников финансирования компаниями ПИК, «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другими застройщиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.