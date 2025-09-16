В здании детского сада «Светлячок» в Домодедово стартовали демонтажные работы

Детский сад «Светлячок» на ул. Чкалова, д. 6 в Домодедово является дошкольным отделением «Востряковского лицея № 1». Сейчас в здании детсада начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Мособлстройтрест № 11» ведут демонтажные работы.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 10 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 1 088,2 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.