сегодня в 18:55

В здании детсада № 13 в Кашире демонтажные работы наполовину завершены

Детский сад № 13 на ул. Вахрушева, дом № 16, в Кашире является дошкольным отделением «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7». Сейчас в здании детсада ведется капитальный ремонт, который уже завершен на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Площадь объекта — 2 727,7 кв. м. В здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Обновленный детский сад встретит ребят к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.