В Замоскворечье на городские аукционы выставлены два коммерческих помещения

Бизнесмены могут принять участие в торгах по продаже двух объектов для бизнеса в центре Москвы. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что ЦАО традиционно привлекает инвесторов развитой инфраструктурой, высоким спросом на товары и услуги, транспортной доступностью и высокой проходимостью. На Инвестиционном портале столицы представлен широкий выбор объектов: от зданий и земельных участков до помещений в старинных особняках и современных комплексах.

«В частности, в районе Замоскворечье на торги выставлены два просторных помещения, где предприниматели смогут открыть практически любые виды бизнеса. Прием заявок на участие в аукционах завершится 18 августа, итоги будут подведены 27 и 28 августа», — сказал Пуртов.

Объекты расположены по адресам: 1-й Щипковский переулок, д. 17, и ул. Зацепа, д. 19/2. Их площадь составляет 149,5 и 452,6 кв. метра.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица — для этого потребуются регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.