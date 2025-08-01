В зале спортшколы олимпийского резерва Подольска обновляют полы

сегодня в 14:19

В спортзале муниципального учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске ведутся ремонтные работы по замене напольного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы идут полным ходом. Модернизация направлена на повышение уровня комфорта и безопасности во время тренировок и соревнований.

Объект имеет большое значение для спортивной жизни округа. Здесь регулярно проводятся общегородские мероприятия, в том числе игры Подольской школьной лиги по баскетболу.

Работы стали возможны благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту.

«Во второй половине года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке ограждений, тепловых пунктов, закупке формы, оборудования для маломобильных групп. Важно, что комфортные условия для занятий спортом — это инвестиция в здоровье, развитие и будущее», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.