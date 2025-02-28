сегодня в 09:10

В Выхине-Жулебине демонтировано незаконное строение в зоне автостоянки

В ЮВАО был ликвидирован самострой, который занимал парковочное пространство вблизи жилых домов, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ранее в контрольное ведомство поступила информация о признаках незаконного размещения металлического сооружения на Жулебинском бульваре, около д. 14.

«В ходе обследования земельного участка инспекторы зафиксировали факт нарушения земельного законодательства. При отсутствии разрешений и согласований на территории общего пользования было размещено некапитальное строение площадью 18 квадратных метров. Кроме того, объект доставлял неудобство местным жителям, поскольку занимал дополнительное машино-место», — прокомментировал Бобров.

Сейчас земельное нарушение устранено — участок освобожден от самостроя и используется для паркования автотранспорта.

Оперативно сообщить о признаках самовольно размещенных строений, а также о начале незаконных строительных работ можно в чат-боте «Самострой.net» (https://t.me/SamostroyMosBot) в мессенджере Telegram.