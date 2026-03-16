В Воскресенске выдали жилищный сертификат переселенец из Чернобыля

Жительнице городского округа Воскресенск Наталье Муталибовой вручили жилищный сертификат по госпрограмме обеспечения доступным жильем. Женщина сможет приобрести квартиру или дом в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Наталье Муталибовой в торжественной обстановке вручили жилищный сертификат в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Полученная социальная выплата позволит улучшить жилищные условия на территории Московской области.

Наталья Ивановна добровольно выехала из зоны отселения и включена в список граждан, пострадавших от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она проживала в городе Новозыбков Брянской области с 1986 по 2014 год.

Средства сертификата можно направить на покупку квартиры или жилого дома, а также на приобретение жилья по договору участия в долевом строительстве. Программа предусматривает поддержку граждан, имеющих право на социальную выплату в связи с переселением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.