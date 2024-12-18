В Воскресенске продолжается вручение сертификатов на приобретение жилья

В городском округе Воскресенск продолжается вручение государственных жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вручил еще один жилищный сертификат юной жительнице городского округа Воскресенск Анне Седаевой. В 2024 году в городском округе Воскресенск запланировано обеспечить жильем 16 детей-сирот. Этот сертификат уже четырнадцатый, до конца текущего года программу реализуем полностью. Надеюсь и верю в развитие и успех нашего подрастающего поколения, от всей души желаю Ане счастья, удачи и воплощения в жизнь самых заветных желаний!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Оставшись без попечения родителей с самого рождения и до совершеннолетия Аня воспитывалась в приемной семье, которая и сегодня остается для девушки родной. Анна учится на 2 курсе Рязанского железнодорожного колледжа по специальности «Сервис на транспорте», а также проходит обучение в автошколе. Среди ее увлечений на особом месте спорт — плавание, волейбол, баскетбол, а также рукоделие.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.