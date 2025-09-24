В Воскресенске продолжается ремонт многоквартирных домов

«Вместе с жителями, представителями администрации и общественной палаты, депутатами, проверили две крыши домов № 12 и 34 по улице Центральной в микрорайоне Лопатинский. Жители оценили качество ремонтных работ на «отлично». Замечаний нет, уверен, что в отопительный сезон мы войдем с непромокаемой крышей и с теплом в домах», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.