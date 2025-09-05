В Воскресенске планируют капитально отремонтировать школу «Наши традиции»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту СОШ «Наши традиции» в городском округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ «СОШ «Наши традиции», Московская область, г. о. Воскресенск, р. п. Хорлово, ул. Советская, зд. 2а».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 2 808,4 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.