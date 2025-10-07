сегодня в 13:23

В Воскресенске капитально отремонтируют детский сад при лицее № 23

На улице 60 лет Октября, 23, города Белоозерский городского округа Воскресенск проведут капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 23. В настоящее время определен подрядчик капитального ремонта. Им стал — ООО «АртСтрой». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании детского сада 1978 года постройки, площадью 2647,9 квадратных метра, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.