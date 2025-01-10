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В Воскресенске две молодые семьи улучшат жилищные условия благодаря госпрограмме

Две семьи из городского округа Воскресенск получили сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы «Жилище». Теперь они смогут приобрести дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.