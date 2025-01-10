В Воскресенске две молодые семьи улучшат жилищные условия благодаря госпрограмме
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Две семьи из городского округа Воскресенск получили сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы «Жилище». Теперь они смогут приобрести дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.