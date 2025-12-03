В Волоколамске завершается строительство кабинета врача общей практики

В деревне Судниково Волоколамского округа завершается строительство кабинета врача общей практики, который будет включать подстанцию скорой медицинской помощи на 2 бригады. Строительная готовность объекта на данный момент составляет более 850%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое учреждение возводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Возведение новых медучреждений соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Рабочие ведут отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей. На прилегающей территории ведется монтаж наружных инженерных сетей, устройство проездов и тротуаров.

Площадь одноэтажного здания составит 710 кв. м. В нем будут размещены кабинеты врачей, лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматологические кабинеты. Кроме того, в здании появятся отделение физиотерапии, аптека, палата дневного стационара, помещения для персонала и подстанция скорой помощи. Центр будет оснащен современным оборудованием и сможет принимать до 50 пациентов одновременно.

Открыть новое медицинское учреждение планируется в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.