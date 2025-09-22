сегодня в 15:33

В Волоколамске продолжается капремонт в здании детского сада № 5

В Волоколамске завершается капитальный ремонт дошкольного отделения № 5 Волоколамской школы № 2. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 80%. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На площадке 68 рабочих и 2 единицы техники. Завершаются фасадные работы, ведется монтаж систем отопления и электроосвещения, чистовая отделка помещений, монтаж потолков, укладка плитки, установка сантехнического оборудования, в готовых помещениях началась сборка и расстановка новой мебели.

На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству — устройство проездов и тротуаров, установка детских игровых комплексов, выполняется озеленение территории. Общая площадь здания составляет 2 165 кв. м.

Завершить работы на объекте планируется до конца октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.