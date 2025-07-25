В Видном готовят территорию для строительства нового детского сада

В городе Видное Ленинского городского округа завершен снос аварийного здания на улице Гаевского, что стало важным этапом в реализации проекта по строительству нового детского сада, рассчитанного на 200 мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«После завершения демонтажных работ и вывоза строительного мусора подрядная организация приступит к разработке котлована под фундамент нового здания. Новый детский сад будет построен в рамках областной государственной программы. Открытие планируем к 1 сентября 2026 года — чтобы наши детки пошли в светлые, просторные и безопасные группы», - приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что в здании будут предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для творческих занятий. На прилегающей территории будут обустроены современные детские площадки с теневыми навесами. Продуманная планировка здания и территории позволит создать комфортные условия для развития и обучения детей с учетом современных требований к образовательным учреждениям и специфики окружающей застройки.

«На самом деле мы очень давно просили сделать что-нибудь с этим аварийным зданием. Радуем, что нас услышали, вдвойне приятно, что на данной территории будет расположено образовательное учреждение для наших детей», - приводятся в сообщении слова жительницы дома № 12А Ирины К.

Ранее сообщалось, что всего девять новых детских садов будут открыты в Ленинском округе по итогам 2024-2025 года. Также, активно ведутся ремонтные работы в 12 образовательных учреждениях, которые будут завершены к 1 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», - сказал губернатор