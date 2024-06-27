сегодня в 15:50

В центре реабилитации в Вороновском приступили к заливке фундамента бассейна

В центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское приступили к строительству бассейна. Сейчас подрядчик выполняет устройство фундаментной плиты. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы за счет средств бюджета.

«На площадке задействованы 20 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся работы по устройству фундаментной плиты, выносу инженерных сетей. Следующим этапом станет возведение вертикальных стен», — уточняется в сообщении.

На земельном участке общей площадью 2,7 га планируется строительство здания бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. метров. В составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа основного здания (лечебный корпус) к блоку бассейна.

Открыть объект планируется в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.