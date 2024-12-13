В Талдоме капитально отремонтировали детский сад «Аленка» в рамках программы ЕР

В Талдоме капитально отремонтировали детский сад «Аленка» в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Крупенина.

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Аленка» являлся одним из приоритетных проектов, реализуемых в рамках народной программы партии «Единая Россия» в городе Талдом.

Обновление и модернизация инфраструктуры детских учреждений играют важную роль в обеспечении комфортных условий для развития и воспитания детей.

Подрядчики, принимающие участие в реализации проекта, уделили особое внимание качеству выполнения работ и соблюдению сроков. Была поменяна электрика, сантехника, водоотведение и система отопления, закуплена новая мебель и оборудование.

«Капитальный ремонт детского сада был на особом контроле. В еженедельном режиме проводились встречи с подрядчиками, проверялся объем выполненных работ, вносились замечания, оперативно решались все сложные моменты. Члены и сторонники партии „Единая Россия“ вместе с представителями родительского комитета активно участвовали в мониторинге ремонта, для того чтобы с началом нового учебного года малыши смогли пойти в обновленный детский сад», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.