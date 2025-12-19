В Ступине в «Михневской подстанции скорой помощи» начали сборку мебели

В поселке Михнево городского округа Ступино приступили к сборке и расстановке мебели в новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на 5 бригад в смену. Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«В строительных работах задействованы более 70 человек и 8 единиц техники. В настоящее время ведутся электромонтажные работы, установка шлагбаума и его подключение, устройство чистовых полов в боксе для ремонта техники. В здании подстанции идет сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования», — приводятся слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

Двухэтажное здание общей площадью около двух тыс. кв. возводят по модульной технологии. В нем разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

При строительстве подстанции применена индустриальная технология PRO module, разработанная на научно-производственной базе концерна КРОСТ. Фасад здания оформлен рельефными панелями молочно-зеленого цвета с медицинским крестом, выполненным по технологии архитектурного бетона. На территории рядом с подстанцией построен контрольно-пропускной пункт и одноэтажный бокс для обслуживания автомобилей.

Открытие медицинского учреждения намечена на начало 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.