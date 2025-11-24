В Ступине стартовали строительные работы по капитальному ремонту «Малинской школы»

В подмосковном Ступино на улице Школьная, 10, продолжается капитальный ремонт здания «Малинской школы». Подрядчик ведет демонтажные и кровельные работы, приступил к общестроительным и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Отмечается, что в здании 1972 года постройки площадью 3039 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Здание школы рассчитано на 550 учащихся. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.