В Ступине реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

С 5 ноября по 8 ноября 2024 года в Московской области состоялось 72 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На прошлой неделе самым бюджетным стал земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5,3 сотки, который был реализован в г. о. Ступино. Стартовая цена 20 061,74 руб. / в год. В аукционе приняло участие 5 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 10 раз и составил 210 246,34 руб. / в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.