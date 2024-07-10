сегодня в 18:04

В Ступине на торгах выкупили неиспользуемый имущественный комплекс

В подмосковном Ступине на проведенных торгах посредством аукциона реализовали имущественный комплекс, расположенный на ул. Пристанционная, вл. 18/2. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В торгах приняло участие два участника, победителем аукциона признано Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление, с которым будет заключен договор купли-продажи по предложившей цене приобретения имущества, а именно на сумму чуть более 32 млн рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В имущественный комплекс входит административно-бытовой корпус площадью — 569,4 кв. метров, гараж площадью 789,9 кв. метров и земельный участок площадью 1,3 га с видом разрешенного использования под размещение базы ДРСУ.

ООО «Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление» занимается ремонтом и содержанием муниципальных дорог городского округа Ступино, на обслуживании у дорожной службы свыше 800 км. На балансе у предприятия 20 машин и 28 механизмов. ДРСУ продолжит выполнять работы в муниципалитете согласно заключенным контрактам. Выкупленный имущественный комплекс в дальнейшем планируется отремонтировать.

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