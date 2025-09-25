В строящийся бассейн в Лобне поступило оборудование для фильтрации

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня продолжается строительство физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном, для фильтрации которого поступило все необходимое оборудование, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«Новый объект, строительством которого занимаются 75 рабочих и 3 единицы техники, строится по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных и слаботочных систем, завезено все необходимое для фильтрации бассейна оборудование. На прилегающей территории идет прокладка наружных инженерных сетей, планировка территории», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Напомним, что здание площадью 3,1 тыс. квадратных метров строится прямоугольной формы. Здесь разместятся две чаши бассейна, душевые раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. На прилегающей территории появится парковочное пространство, тротуар, места для отдыха. Здесь будет выполнено комплексное озеленение.

Завершить все работы по строительству объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.