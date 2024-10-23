В столице по программе МПТ построят спорткомплекс и бизнес-центр

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве на средства инвесторов возведут многофункциональный бизнес-центр и спортивный комплекс. Соответствующие планы строительства уже одобрены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Спорткомплекс появится на Сельскохозяйственной улице в районе Ростокино, а многофункциональный бизнес-центр построят на улице Верейская в Можайском районе. Благодаря новым объектам по программе МПТ в городе появится более 1,1 тыс. новых рабочих мест

«За 4 года программа охватила практически все районы города. Заключено уже больше 130 соглашений. Это позволит создать свыше 290 тыс. рабочих мест почти во всех отраслях экономики», — отметил Собянин.

Как подчеркнул управляющий партнер Parametr Александр Манунин, программа МПТ стимулирует девелоперов жилья реализовывать проекты, которые позволят людям работать рядом с домом.

«Это комплексный подход к строительству современной недвижимости. Появляются действительно необходимые рынку объекты, и растущий спрос на них это подтверждает. Предприятия получают со стороны города существенную поддержку, и несмотря на то, что заемное финансирование стало дорогим, бизнес все равно успешно развивается. Например, город компенсирует часть процентной ставки по кредитам резидентам промпарков, предоставляет налоговые льготы для производителей. В результате появляются новые рабочие места, инфраструктура, продукция, растут налоговые поступления в бюджет», — сказал Манунин.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы, в следующем году по программе стимулирования создания МПТ в эксплуатацию в столице введут 7 промобъектов. Например, в Зеленограде завершится возведение 4 заводов строительной отрасли. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Суммарно город получит более тысячи новых рабочих мест.