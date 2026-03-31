В Ставропольском крае вырос спрос на вторичное жилье

Председатель Союза риелторов Ставропольского края Инна Овсянникова рассказала о росте спроса на вторичное жилье и снижении цен после ажиотажа в конце 2025 года, сообщает «Победа 26» .

Интерес покупателей на рынке недвижимости Ставрополья сместился в сторону вторичного жилья. После резкого роста цен в конце 2025 года стоимость квартир начала снижаться.

«Рынок жилья Ставрополя в начале 2026 года — это рынок покупателя. Средняя стоимость квадрата на вторичном рынке закрепилась на уровне 105 тыс. рублей, а главное преимущество сегмента — гибкость цены и возможность торга», — проанализировала эксперт.

На первичном рынке застройщики стимулируют спрос дополнительными бонусами — предлагают ремонт, парковочные места или снижение процентной ставки.

По словам Инны Овсянниковой, снижение ключевой ставки пока не привело к росту ипотечного спроса. Однако во второй половине года ситуация может измениться.

