В Солнечногорском округе начались отделочные работы при капремонте Менделеевской школы

Строители приступили к отделочным работам в Менделеевской средней школе на улице Куйбышева, 7, в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск. Капремонт проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Менделеевской средней школе, расположенной в поселке Менделеево Солнечногорского округа, продолжается капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтажные работы и приступил к отделочным.

Ремонт проводится в рамках государственной программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по нацпроекту «Молодежь и дети». Здание школы, построенное в 1970 году, имеет площадь 3889,3 квадратного метра.

В ходе работ обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также планируется благоустройство территории, установка новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.