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В Солнечногорске строят новый корпус гимназии № 6 на 300 учеников

Пристройку к гимназии № 6 возводят в Солнечногорске. Новый корпус вместит 300 учеников и решит вопрос второй смены. Работы ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на объекте задействованы до 45 человек и три единицы техники. Подрядчик разработал котлован, смонтировал систему отведения грунтовых вод, гидроизоляцию и защитную стяжку, проводит армирование фундаментной плиты и бетонирование.

«Здесь необходимо ликвидировать вторую смену, поэтому пристройка поддержана областью, выделены деньги. Сейчас подрядчик приступает к конструктивным решениям проекта. Администрация со своей стороны осуществляет надзор. Мы проверяем также устройство общего участка строительства, в том числе пункт мойки колес, строительство бытового городка», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В новом корпусе разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и общешкольных мероприятий. Ремонтные работы затронут и основное здание гимназии.

Открыть свои двери для учеников новый корпус гимназии должен в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.