сегодня в 16:02

В Солнечногорске начали устройство фасада здания детсада на 250 мест

К устройству фасада здания детского сада на 250 мест приступили в поселке Поварово Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«Продолжается строительство большого современного детского сада в поселке Поварово Солнечногорска. Строители приступили к устройству фасадных конструкций», — говорится в сообщении.

На площадке задействовано 60 рабочих и 3 единицы техники. Одновременно ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории.

Как уточняется, в трехэтажном здании разместятся десять групп для детей от полутора до семи лет, в том числе одна группа на 20 мест для детей до трех лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения. Площадь здания 4 тыс. кв.м

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Будет реализован проект комплексного озеленения территории.

Открыть детский сад планируется в первой половине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.