В Солнечногорске стартовало благоустройство территории нового детского сада
Фото - © Ирина Кузова
В поселке Поварово Солнечногорска в рамках госпрограммы продолжается строительство современного детского сада на 250 мест. Работы выполнены на 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.
«Благоустройство территории выполнено на 80%. На этой неделе будут завершены все планировочные работы, уложена плитка и асфальт, а также закончен монтаж малых архитектурных форм. Ограждение территории смонтировано на 60%, а его установка будет полностью завершена до конца ноября, после чего приступят к укладке резинового покрытия», — рассказал председатель Совета директоров группы компаний «Агрострой» Андрей Воробьев.
Что будет в детском саду:
- 10 групп, включая две ясельные;
- просторные игровые и учебные помещения;
- залы для музыки и физкультуры;
- кабинеты логопеда и психолога;
- медицинский блок и пищеблок;
- игровые и спортивные площадки;
- уличное освещение;
- зеленая зона для прогулок.
Открытие запланировано на начало 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.
«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.