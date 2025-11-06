В Солнечногорске стартовало благоустройство территории нового детского сада

В поселке Поварово Солнечногорска в рамках госпрограммы продолжается строительство современного детского сада на 250 мест. Работы выполнены на 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Благоустройство территории выполнено на 80%. На этой неделе будут завершены все планировочные работы, уложена плитка и асфальт, а также закончен монтаж малых архитектурных форм. Ограждение территории смонтировано на 60%, а его установка будет полностью завершена до конца ноября, после чего приступят к укладке резинового покрытия», — рассказал председатель Совета директоров группы компаний «Агрострой» Андрей Воробьев.

Что будет в детском саду:

10 групп, включая две ясельные;

просторные игровые и учебные помещения;

залы для музыки и физкультуры;

кабинеты логопеда и психолога;

медицинский блок и пищеблок;

игровые и спортивные площадки;

уличное освещение;

зеленая зона для прогулок.

Открытие запланировано на начало 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.