В Солнечногорске стартовал капитальный ремонт многоквартирного дома

В Солнечногорске специалисты приступили к капитальному ремонту девятиэтажного дома по адресу: улица Красная, д. 125. На данный момент на объекте установлены строительные леса. Подрядчики утепляют фасад и наносят теплоизоляционный слой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За время эксплуатации здания жильцы отметили ряд проблем: трещины в стенах, разрушение конструктивных элементов фасада и карнизов, повреждения в цокольной части, отсутствие водосточной системы на крыльце и отслоение краски на входной группе в подвал.

«Отреагировали на запрос жильцов о ремонте. Из-за трещин в стенах появлялись сырость и промерзание. Для улучшения теплоизоляции специалисты будут использовать плиты из керамогранита. Капитальный ремонт жилых домов делается в первую очередь для комфорта и безопасности жителей. Ремонтные работы находятся под контролем, чтобы своевременно реагировать на возникающие вопросы, — сказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Все этапы и объем работ, включая используемые материалы, контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Они посещают объект для проверки соответствия всех строительных стандартов и соблюдения норм.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.