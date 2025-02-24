В Солнечногорске снесли незаконный шиномонтаж и ларек

Два нестационарных торговых объекта демонтировали в Солнечногорске. Это шиномонтаж на улице Школьной и торговая палатка в деревне Вертлино. Их установили самовольно и незаконно на муниципальной земле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собственникам предъявят требования о компенсации затрат на разбор и вывоз конструкций.

Всего в плане на демонтаж находятся 35 нестационарных торговых объектов в округе. Они расположены как на муниципальной, так и частной территории, без разрешительной документации.

«Если нестационарный торговый объект незаконно расположен на муниципальной земле, то демонтируем его после выдачи предписания. Если на частной земле, то проводим работу с собственником, далее обращаемся в суд. В этом году мы обязательно приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Список будут пополнять по мере выявления новых нарушений. Эту работу ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.