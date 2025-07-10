В Солнечногорске ремонтируют фасад многоквартирного дома по просьбам жителей

В Солнечногорске приступили к капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 2 по улице Центральной в деревне Ложки. Ранее с просьбой об этом к властям обратились жильцы. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов проконтролировал начало работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятиэтажный многоквартирный дом общей площадью 3477 кв. метров построен в 1963 году. Работы на объекте ведут по региональной программе капитального ремонта в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Подрядной организацией Фонда капитального ремонта Московской области выступает «Лидер-Строй». По контракту компания проведет комплекс мероприятий для повышения теплотехнических характеристик дома и придания привлекательного внешнего вида.

«Жители жаловались на неудовлетворительное состояние фасада. Данный дом был включен в региональную программу Московской области на 2025 год. Подрядчик утепляет фасад и обязуется выполнить работы до конца лета. Кроме того, капитальный ремонт проводится и в других многоквартирных домах по улице Центральной», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Как сообщил Леонид Степанов, администрация держит ход работ на контроле, чтобы они были выполнены качественно и в срок.

Всего в Солнечногорске в 2025 году капитальный ремонт проведут в 23-х многоквартирных домах.

Ознакомиться с адресным перечнем домов, выключенных в программу капремонта, можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.