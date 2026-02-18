В Солнечногорске начались отделочные работы при капремонте Радумльского лицея-интерната

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск строители приступили к отделочным работам в ходе капитального ремонта Радумльского лицея-интерната, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт Радумльского лицея-интерната. Подрядная организация завершила половину демонтажных работ и приступила к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В здании школы 1962 года постройки площадью 2 464,8 квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы охватят все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленного лицея-интерната запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.