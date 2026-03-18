В Солнечногорске начали строить склад «Вайлдберриз» на 130 тыс кв м

Строительство распределительного центра маркетплейса «Вайлдберриз» стартовало в деревне Есипово городского округа Солнечногорск. Комплекс площадью около 130 тыс. кв. метров планируют ввести во втором квартале 2029 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Распределительный центр станет крупным логистическим объектом на территории округа. После запуска здесь создадут до ХХХ рабочих мест для жителей. В проект инвестируют около ХХХ млн рублей.

Комплекс будет принимать, хранить и распределять товары для интернет-торговли. Планируемый грузооборот составит до ХХХ тонн в год, что позволит обрабатывать значительные объемы заказов.

Здание запроектировано переменной этажности — от одного до четырех этажей. Внутри разместят зоны приемки, хранения и отгрузки продукции со стеллажным оборудованием. Застройщиком выступает ООО «РВБ».

Главгосстройнадзор Подмосковья получил извещение о начале строительных работ и осуществляет контроль за возведением объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.