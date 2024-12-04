В Солнечногорске ликвидировали нежилое заброшенное здание

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в деревне Редино городского округа Солнечногорск выявили и демонтировали заброшенное нежилое строение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аварийный объект представлял собой двухэтажное кирпичное здание. Оно располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций.

«Было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. В ноябре этого года силами администрации городского округа Солнечногорск были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

В настоящий момент территория свободна от объекта и строительного мусора. Планируется проведение работ по благоустройству участка.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 386 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 260 объектов. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.