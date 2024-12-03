В Солнечногорске ликвидировали нежилое заброшенное строение

Мособлархитектура совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжает активную работу по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городском округе Солнечногорск, в деревне Редино было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект представлял собой двухэтажное кирпичное здание. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. В ноябре этого года силами администрации городского округа Солнечногорск были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория свободна от объекта и строительного мусора. Планируется проведение работ по благоустройству участка.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 386 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 260 объектов, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.