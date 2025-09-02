В Солнечногорске капитально отремонтируют лицей-интернат

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту Радумльского лицея-интерната в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАОУ «Радумльский лицей-интернат», Московская область, г. о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, д. Радумля». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1962 года постройки общей площадью 2 464,8 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.