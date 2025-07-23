В Солнечногорске демонтировали незаконный объект торговли

Торговые павильоны, магазины и прилегающие к ним территории в Солнечногорске приводят в нормативное состояние. В 2025 году работы проведут на более 100 объектах потребительского рынка — как капитального строительства, так и нестационарных. Большинству их владельцев предписали обновить архитектурный облик, а порядка 40 незаконных построек — демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, очередной самовольно установленный ларек снесли в деревне Ожогино. Он находился без разрешительной документации на муниципальной земле. Демонтаж провели силами администрации. Собственнику предъявят требования о возмещении затрат на вывоз конструкции.

«В большинстве случаев предприниматели идут на контакт и самостоятельно устраняют нарушения. В противном случае к ним применяются более жесткие меры в рамках закона. Итогом становится улучшенный облик города: обновленные фасады, чистые урны, благоустроенная территория», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего в Солнечногорске с начала года убрали 25 незаконных нестационарных торговых объектов: 14 с муниципальной земли и 11 с частной.

Проверки по соблюдению правовых оснований установки объектов, правил благоустройства и соответствия архитектурному облику в округе проводят регулярно. Данную работу ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.

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