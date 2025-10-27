В собственность Подмосковья принято более 2,5 тыс коммунальных объектов ЖКХ

За девять месяцев из муниципальной собственности в собственность Московской области было передано 2 546 единиц недвижимого и движимого имущества коммунальной инфраструктуры, с целью дальнейшего закрепления на праве хозяйственного ведения за ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Передача муниципального имущества в собственность Московской области является важным шагом в процессе оптимизации структуры управления объектами коммунальной инфраструктуры. Такой переход позволяет создать благоприятные условия для эффективного функционирования коммунальных служб. Это касается своевременного ремонта и технического обслуживания оборудования, повышения надежности инженерных систем. Кроме того, средства областного бюджета используются для поддержания и развития объектов инфраструктуры, что снижает нагрузку на муниципальные бюджеты и освобождает финансовые ресурсы для решения других социальных вопросов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самой крупной передачей является имущественный комплекс, состоящий из 2 495 единиц недвижимого и движимого имущества. Передан он из городского округа Электросталь. В числе переданных объектов: водопроводные насосные станции с оборудованием на улице Лесная, 25а, Жулябина, 27 и пр. Ленина; здание насосной станции ВЗУ-2 со встроенной трансформаторной подстанцией на ул. Спортивная; насосная станция со станцией обезжелезивания (ВЗУ-3), станция обезжелезивания ВЗУ-5, артскважины № 13, 8, 10, 9 на ш. Фрязевское, д. 63; насосная станция с фильтровальной станцией ВЗУ-4, артскважины № 16, 17, 18, 15 на ул. Зеленая, д. 4 и др.

Из собственности городского округа Кашира переданы 6 единиц иловых площадок общей площадью 11 400 кв. м, предназначенные для накопления и высушивания активного ила, образующегося в результате процесса очистки сточных вод, и первичный отстойник площадью 455,9 кв. м, расположенные в д. Терново, д. 1.

Из собственности городского округа Электросталь в собственность Подмосковья передано 10 земельных участков общей площадью 19,52 га под ранее переданными объектами водоснабжения и водоотведения: зданием мастерских канализационного участка на ул. 8 Марта, д. 54а, насосными станциями на ул. Зеленая, д. 4, пр. Энергетиков, д. 6, ш. Фрязевское, д. 41б и др., а также два объекта капитального строительства общей площадью 777,9 кв. м, (гараж и здание диспетчерской «ЦДС» на ул. Первомайская) и 51 единица оборудования и устройств, необходимых для бесперебойной работы диспетчерской.

Недвижимое и движимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или аренды за ГУП МО «Мособлводоканал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.