В школе № 2 Шатуры приступили к демонтажным работам

На объекте Геннадий Панин пообщался не только со строителями, но и с родителями учеников и руководством образовательного учреждения. Депутат отметил, что по всем организационным вопросам администрация округа и родительский актив находят взаимопонимание.

Сейчас в школе активно ведутся демонтажные работы. На объекте задействовано более 35 специалистов. Рабочим предстоит усилить несущие конструкции, перекрыть крышу, заменить инженерные системы, провести отделочные работы.

«Будет фактически перестройка полностью этого объекта. И у нас нет других вариантов, как к 1 сентября 2025 года его открыть. С какими бы проблемами мы не сталкивались, все у нас получалось, получится и в этот раз», — прокомментировал Геннадий Панин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.