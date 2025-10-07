В школе № 10 Серпухова завершают демонтаж старой кровли

В школе № 10 в Серпухове строители завершают демонтаж старой кровли и устанавливают новую. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы выполнили на 28%. Старую кровлю разобрали на 98% — осталось снять остатки со спортивного зала. До конца недели демонтаж кровли полностью завершат. Кроме того, строители выводят на кровлю 24 вентиляционные шахты для инженерных коммуникаций.

Наа объекте занято 28 сотрудников. Главная задача строителей — завершить монтаж кровли и установить оконные блоки до наступления холодов. Это необходимо, чтобы полноценно вести инженерные и отделочные работы внутри здания зимой.

На время капремонта 965 учеников распределены в здание начальной школы и детского отделения № 3 «Ромашка» школы № 10, а также в школу № 3.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети». Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.