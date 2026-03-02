В Шатуре за неделю расселили 297 жителей аварийных домов

Переселение из аварийного жилья продолжается в муниципальном округе Шатура в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За минувшую неделю новые квартиры или выкупную стоимость получили 297 человек из 139 помещений общей площадью 5 848 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За отчетный период в Шатуре расселили 139 жилых помещений общей площадью 5 848 кв. м. Гражданам выплатили выкупную стоимость за аварийное жилье.

В Подмосковье продолжается строительство домов для переселенцев. В 2025 году такие дома ввели в эксплуатацию в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступине, Талдоме, Шатуре, Щелкове и Лосино-Петровском строительство продолжается.

На Спортивной улице в Шатуре возводят два девятиэтажных корпуса на 273 квартиры. В новые дома планируют переселить более 620 человек. Для них предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также парковки, зоны отдыха и площадки для занятий спортом и активных игр.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.