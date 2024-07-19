В Шатуре реализовали на торгах самый бюджетный участок за 20 тыс рублей

В городском округе Шатура на торгах реализовали самый бюджетный участок за 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«За неделю, с 8 июля по 12 июля, в Московской области состоялось 148 аукционов по земельно-имущественным торгам», — сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства — 6 соток — был реализован в Шатуре. Стартовая цена — 6 000,67 руб. / в год. В аукционе приняли участие 5 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 3 раза и составил 20 582,29 руб. / в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Участвовать в торгах просто, для этого нужно и доступные лоты можно на едином портале торгов ЕАСУЗ. Так, например, на сегодняшний день в г. о. Шатура есть еще 7 предложений по аренде земли под постройку частного дома.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.