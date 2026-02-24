В Шатуре расширят фабрику товаров для сна к концу 2026 года

Производственно-складской комплекс строят в муниципальном округе Шатура для расширения фабрики товаров для сна. Новый корпус площадью около 10 тыс. кв. м планируют достроить к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Шатуре возводят производственно-складской комплекс для хранения металлической проволоки и пружин, которые используют при изготовлении матрасов на действующем предприятии. Проект реализуют в рамках реконструкции существующего производства.

К основному зданию строят пристройку площадью почти 10 тыс. кв. м. По данным инспекторов Главгосстройнадзора, строительная готовность объекта составляет около 50%. Завершить работы планируют в конце 2026 года.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель из Подмосковья, выпускающий продукцию под брендом Sonberry. Фабрика производит более 100 наименований товаров для сна, включая кровати, преимущественно ортопедические матрасы, основания и аксессуары. Сейчас площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м, после ввода нового корпуса она увеличится до 35 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.