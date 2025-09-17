В Шатуре продолжается замена кровель в многоквартирных домах

В м. о. Шатура продолжается замена кровель в многоквартирных домах. Работы выполняются в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023–2025 годы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Керва подрядная организация производит комплексное обновление скатной крыши. Рабочие заступили на объект по ул. Набережной, дом 7, в начале сентября. Строители выполняют демонтаж старого покрытия и занимаются усилением несущих конструкций. Впереди устройство гидроизоляции и утепление, а также монтаж нового кровельного покрытия.

Ремонт скатной кровли проходит под контролем специалистов управления технического надзора. Капитальный ремонт крыши позволит защитить дом от внешних факторов: дождя, снега, температурных перепадов.

«Обновленная и утепленная крыша значительно улучшит теплоизоляцию дома. Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде. Жители могут позвонить куратору и получить ответы на интересующие вопросы», — рассказала Любовь Жукова, начальник отдела жилищной политики.

Следить за ходом работ собственники квартир могут в онлайн-режиме на сайте областного фонда капремонта https://fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.