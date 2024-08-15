В Шатуре многодетные семьи получили сертификаты на земельные участки

Шатурские многодетные семьи получили сертификаты на земельные участки. Вручение состоялось в зале администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — отметила замглавы Анна Глухова.

Среди счастливых обладателей собственных соток земли было три семьи, где воспитывается трое и более детей. В основном их участки расположены в деревне Бордуки. А вот семья Василенко выбрали себе землю в д. Дмитровка. Сейчас родители с четырьмя детьми: сыном Ильей, двойняшками Аленой и Юлей, и двухлетней Миленой проживают в трехкомнатной квартире в Мишеронском, но хочется, чтоб было попросторнее и у каждого был свой уголок.

«Участок у нас хороший, сухой, ровный. Планируем строить дом. В администрации нам помогали подбирать землю. Мы ни раз выезжали на место, прежде чем определиться с участком. Оформили все быстро и без проблем», — рассказала Гузель Василенко.

Право на бесплатное получение земельного участка в Подмосковье регламентируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

На сегодняшний день в округе в очереди на землю стоит 193 семьи. Всего с начала текущего года было выдано семь участков многодетным семьям. Еще семь родителей, воспитывающих более трех детей, подали заявления и ожидают подбора подходящего участка из утвержденного перечня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.