В Шаховской реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

Со 2 декабря по 6 декабря в Московской области состоялось 104 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

На прошлой неделе самым бюджетным оказался земельный участок в собственность для ведения личного подсобного хозяйства площадью 15 соток, реализованный в г. о. Шаховская. В аукционе приняли участие 4 претендента. В ходе торгов итоговый размер продажи увеличился почти в 5 раз и составил 81 456,88 руб. / в год.

Стоит отметить, что с начала года в г. о. Шаховская уже передано на аукционах в аренду более 150 земельных участков, в собственность более 30 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.